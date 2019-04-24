Недвижимость остается наиболее надежным и выгодным способом вложения денег, однако ее инвестиционная привлекательность для россиян снижается. Одновременно все больше сограждан говорят о надежности и выгодности сбережений в иностранной валюте и покупки золота. Об этом свидетельствуют результаты январского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Доля тех, кто считает покупку недвижимости надежным способом вложения денег, сократилась за два года на 5 процентных пунктов — до 44%. При этом вложение денег в недвижимость продолжает оставаться лидером в рейтинге надежных способов вложений.



Два года назад вклад в банке с точки зрения надежности был вторым по популярности способом вложения денег. В 2019 году этот способ — на четвертом месте (23%, сокращение на 5 п. п.) после недвижимости, золота и валюты.

Снизилась и доля тех, кто считает надежным накопление денег в рублях и последующее их хранение в наличной форме (17%, сокращение на 4 п. п. по сравнению с 2017 годом).

Покупка наличной иностранной валюты — способ вложения денег, который за прошедший год стал восприниматься россиянами как более надежный (24%, рост на 7 п. п.). Кроме того, растет привлекательность покупки золота и драгоценностей — каждый четвертый (25%) говорит о надежности такого способа (рост на 4 п. п.).

Рейтинг наиболее выгодных способов вложения денег также возглавляет недвижимость. Более трети опрошенных (37%, сокращение на 8 п. п.) полагают, что приобретение недвижимости — выгодная инвестиция.



Покупка иностранной валюты и ее хранение в наличном виде за два года стала восприниматься россиянами как наиболее выгодный способ вложения денег (18%, рост на 3 п. п.). При этом снизилась доля россиян, считающих выгодным способом сбережений вклад в банке (15%, сокращение на 6 п. п.). Сократилась и доля тех, кому представляется выгодным накопление наличных денег в рублях (9%, сокращение на 2 п. п.).

Независимо от экономических условий, наиболее финансово безопасным является одновременное использование разных способов вложения и сбережения денежных средств, отмечает заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

«Восприятие надежности и выгодности различных способов вложения денежных средств во многом предопределяет и текущее финансовое поведение человека, и будущее — когда наступит момент принимать решение о том, как лучше распорядиться накоплениями. Делая выбор, следует всегда принимать в расчет оба фактора — выгодность и надежность способа вложений. Если собственных знаний для оценки какого-либо из этих параметров недостаточно, следует обратиться за информацией к финансовым консультантам. Также всегда следует помнить о еще одном фундаментальном принципе вложения средств — их диверсификации», — советует эксперт.