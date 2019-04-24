Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 62 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,305 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 23 тыс. сделок более чем на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,83—64,32 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 71,9725, уменьшившись на 47 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,6 тыс. сделок примерно на 628 млн евро по курсам от 71,5625 до 72,0225 рубля за евро.

Российская валюта в среду понесла серьезные потери, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, игроки проигнорировали умеренный рост цен на нефть, сосредоточившись на общей динамике валют развивающихся рынков, которые сегодня демонстрировали негативную динамику.

«При этом рубль в текущий момент поддерживает пик налоговых выплат. Однако этого оказалось недостаточно. Возможно, часть игроков решила зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, опасаясь возможной коррекции по окончании налогового периода. Отметим, что у российской валюты сохраняется некоторый потенциал для укрепления, а фундаментально обоснованным для доллара выступает коридор в 62—63 рубля за единицу американской валюты», — комментирует эксперт.