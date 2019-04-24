Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 апреля 2019 года составила 5,1%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как свидетельствуют данные Центробанка, уровень просрочки сейчас самый низкий почти за шесть лет — с 1 мая 2013-го, когда он составлял 5%.

На начало 2019-го показатель равнялся 5,4%, то есть за квартал снизился на 0,3 процентного пункта. За последний отчетный месяц просрочка уменьшилась на 0,1 п. п. — с 5,2% на 1 марта.

В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд увеличился на 0,6 млрд рублей — с 781,5 млрд на начало марта до 782,1 млрд на начало апреля, при этом общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос за март существенно более заметно: с 14 трлн 997,1 млрд до 15 трлн 265,5 млрд рублей, или на 268,4 млрд.

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 апреля 93,4% просроченных ссуд против 93,6% на предыдущие отчетные даты этого года.



Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, повысилась с 7% в феврале до 7,1% в марте, в том числе показатель по жилищным ссудам (кроме ипотечных) — с 1,8% до 1,9%, по ипотечным — с 4,3% до 4,4%. Доля не погашенных вовремя автокредитов снизилась с 7,4% в феврале-2019 до 6,8% в марте; показатель в категории «иные потребительские ссуды» остался на уровне 7,8%.

