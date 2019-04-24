Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает внести в закон «О рекламе» поправки, согласно которым банки с госучастием не должны указывать этот факт при продвижении своих услуг. Текст проекта размещен на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Реклама, в которой упоминается участие государства в уставном капитале банка, может создавать у потребителей впечатление об их повышенной надежности и приводить к возникновению у этих финансовых организаций нерыночного преимущества, считают в антимонопольном ведомстве.

«Такие действия могут противоречить требованиям разумности и справедливости и причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам, не имеющим в своих уставных капиталах наличия государственного участия», — отмечается также в документе.

Под ограничения могут попасть не только банки, в уставном капитале которых присутствуют госструктуры. Речь идет также о финасовых организациях, входящих в банковскую группу или холдинг с госучастием. Исключение допускается лишь в тех случаях, когда такие данные банк сопровождает указанием «на документально подтвержденные прямые гарантии или поручительства» со стороны государства, в том числе субъектов, муниципальных образований, госкомпаний и Банка России.

Банкам в конце 2019 года могут запретить упоминать в рекламе факт госучастия Ответственным исполнителем назначена Федеральная антимонопольная служба при участии Банка России.

Планируется, что поправки должны вступить в силу в декабре 2020 года. Изменение законодательства приведет к «выравниванию условий» на финансовом рынке, а также поспособствует сокращению влияния на потребительский спрос такого фактора, как участие государства, уверены в ФАС.

Банки с госучастием — ВТБ и Сбербанк — одни из крупнейших рекламодателей, следует из данных отраслевого издания Adindex, предоставленных РБК. В 2018 году расходы ВТБ на продвижение составили 16,7 млрд рублей, Сбербанка — 8,4 млрд рублей. Оба банка в прошлом году увеличили свои медиабюджеты — на 42,3% и 3% соответственно.

Представители Просвязьбанка и Почта Банка заявили РБК, что не используют информацию о госучастии в своих рекламных коммуникациях. Введение ограничений никак не скажется на проведении рекламных кампаний, утверждают они. РБК запросил комментарии «ФК Открытие», Газпромбанка, Сбербанка, Россельхозбанка.

О возможном введении запрета для банков на упоминание в своей рекламе госучастия заявлял в апреле прошлого года замглавы ФАС Андрей Кашеваров. По его словам, антимонопольное ведомство сталкивается с массой подобных случаев. Однако о рекламе каких именно банков идет речь, представитель антимонопольного ведомства тогда не уточнил. Уже в августе с соответствующей рекомендацией к банкам обратились в своем совместном письме глава ЦБ Эльвира Набиуллина и руководитель ФАС Игорь Артемьев.