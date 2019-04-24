В майские праздники больше всего обращений за медицинской помощью от застрахованных российских туристов поступает из Таиланда, Турции, Кипра и Вьетнама. Основные причины обращений — простуды и инфекции дыхательных путей. Об этом свидетельствуют данные СК «Сбербанк страхование».



Согласно статистике страховщика, на эти четыре страны приходится 70% всех обращений застрахованных: 28% — на Таиланд, 19% — на Турцию, по 11% — на Кипр и Вьетнам. Еще 6% обращений поступает из Германии, 5% — из Индонезии, по 4% — из Италии и Испании.

«Основные причины, по которым отдыхающие россияне обращаются за помощью в начале мая, — простуда, ОРВИ, тонзиллит и различные инфекции дыхательных путей. Это не значит, что в этих странах повышенный риск заразиться простудными заболеваниями, нередко туристы «привозят» болезни из России. Распространенные причины болезней — резкая смена климата, кондиционеры, прохладительные напитки», — отметила руководитель управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование» Елена Кошелева.

Из Таиланда, и Вьетнама часто обращаются в связи с пищевыми отравлениями, а также из-за укусов животных, насекомых и опасных морских обитателей — медуз, морских змей и ежей. Отдыхающие в Таиланде и Турции часто получают травмы в результате ДТП, причина которых — характерная для этих стран неаккуратная манера вождения.

«Достаточно частые причины обращений также — солнечные ожоги», — отмечает Кошелева. По ее словам, у россиян нет привычки заранее оформлять полис страхования для выезда за рубеж.

«В 2018 году максимальное число страховок для путешественников было продано в последнюю субботу апреля, то есть накануне отъезда. В то же время если вы часто уезжаете из России или заранее знаете даты предстоящих поездок в течение года, то более удобно и выгодно оформить полис не на одну, а на многократные поездки», — говорит Кошелева.

