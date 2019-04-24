Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества четырех бывших руководителей Смартбанка на сумму около 4,5 млрд рублей, говорится в определении суда.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них денежных средств.

Арбитраж заметил, что суд может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем доказательства, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных кодексом, отсутствуют, говорится в определении.

АСВ 29 марта сообщило, что в ходе проверки обстоятельств банкротства Смартбанка было установлено, что с 1 января 2016 года по дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций (28 марта 2016 года) совершены действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам и приобретению неликвидных ценных бумаг по завышенной стоимости. Это, как считает АСВ, явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отмечается в сообщении.

Арбитражный суд Москвы 27 июня 2016 года признал Смартбанк банкротом.