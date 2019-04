Банку «Уралсиб» вновь предстоит судиться в Лондоне с держателями своих субординированных долгов, которые он списал еще в 2015 году из-за санации, пишут «Ведомости».

В феврале этого года юридической фирме Slaughter and May, представляющей интересы «Уралсиба», пришло письмо от Лондонского арбитража (LCIA), в котором говорится, что суд начал рассмотрение заявления от двух истцов — Natwest Markets Plc (подразделение Royal Bank of Scotland) и Kleinwort Benson (Guernsey) Ltd. (подразделение группы Societe Generale по управлению благосостоянием), который действует в качестве кастодиана Growth Credit Fund Ic, следует из отчетности банка по международным стандартам за 2018 год. Они хотят, чтобы «Уралсиб» заплатил 8,6 млн долларов за списанные суборды — они были предоставлены банку еще в 2007-м.

Тогда «Уралсиб» получил субординированный кредит на 250 млн долларов от ABN Amro (правопреемник по долгу — Natwest Markets PLC). В начале 2015-го. банк выкупил долг на 176 млн долларов, а после того, как в ноябре ЦБ объявил о санации банка, списал оставшиеся 74 млн долларов. С 2014 года субординированные кредиты банка могут быть полностью списаны, если норматив достаточности капитала ниже 2% или банк санируется.

СМИ: Уралсиб заплатил кредиторам по субординированным долгам за счет АСВ На санацию Уралсиба в декабре 2017 года Агентство по страхованию вкладов выделило дополнительный транш: 9,5 млрд рублей на десять лет под 0,51% годовых.

В 2017-м «дочке» ВТБ VTB Austria уже удалось оспорить списание субординированных еврооблигаций «Уралсиба» в LCIA — группа ВТБ получила 5,8 млн долларов. Изначально выпуск не был субординированным, но он был дважды реструктурирован. Группа ВТБ с условиями реструктуризации не согласилась и держала бумаги на старых условиях, говорил банкир, близкий к одной из сторон процесса, что и предопределило победу.

Сейчас речь идет о тех же субордах, сообщил изданию представитель «Уралсиба», но теперь в суд обратились другие кредиторы, которые в 2016—2017 годах по каким-то причинам иски не подавали. «Это последние кредиторы, других нет», — сказал он. Судебное разбирательство идет, комментировать его ход банк не может, добавил он.