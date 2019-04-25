За администрирование и ведение реестра участников ИПК ЦО может брать плату с участников системы

Корневым элементом разрабатываемой ЦБ и Минфином системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) должен стать центральный оператор (ЦО), на которого будут возложены функции ведения реестра участников ИПК, а также администрирование пенсионных и иных взносов в пенсионный капитал, сообщает «Коммерсант» .

Взносы должны аккумулироваться на специальном счете ЦО в ЦБ, с которого оператор в течение одного дня должен распределять собранные деньги граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). В ЦО будет направляться заявление гражданина о смене фонда, об определении ставки взносов по ИПК или их приостановке. За администрирование и ведение реестра ЦО может брать плату с участников системы.

При вхождении в систему ИПК новых клиентов и отсутствии выбора определенного НПФ с их стороны ЦО «в соответствии с правилами распределения участников среди фондов» самостоятельно направит такого клиента в определенный фонд. При этом, если фонд занимает более 25% рынка ИПК, в него затруднившийся с выбором НПФ новый клиент не направляется.

Центральным оператором системы ИПК станет «лицо, которому присвоен статус центрального депозитария», следует из февральской версии законопроекта об ИПК. Собеседник издания, близкий к разработке концепции новой пенсионной системы, рассказал, что основные положения о ЦО сохранились и в более поздних версиях документа. В настоящее время центральным депозитарием является Национальный расчетный депозитарий (НРД), при этом, согласно закону, такой статус может быть присвоен только одному юридическому лицу. Таким образом, НРД станет ЦО системы ИПК.

По мнению экспертов, благодаря функции «прокладки», которую будет играть ЦО, должна создаваться ее анонимность. Работодатель не сможет повлиять на выбор работником НПФ, что должно исключить «пенсионное рабство».

«В разработанной концепции смущает функционал ЦО. Он становится регулируемой монополией, которая должна забрать почти весь сервис, который сейчас предоставляют частные фонды, — отмечает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. — При этом отсутствует какая-либо финансовая или административная ответственность за качество услуг и ошибки».