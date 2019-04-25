Национальная система платежных карт (оператор платежной карты «Мир») изучает возможности использования биометрии для оплаты покупок, сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

«В зоне внимания НСПК находятся все современные платежные технологии и тренды отрасли, технология платежей с использованием биометрии также изучается», — отметили в НСПК.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что система карт «Мир» обсуждает возможность запуска проекта по оплате покупок с помощью биометрии лица. По данным издания, для платежа не нужны будут наличные и карты.