Крупнейшие банки Германии — Deutsche Bank и Commerzbank прекращают переговоры о возможном слиянии, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Все сводится к тому, чтобы прекратить переговоры», — заявил источник изданию. По его словам, официальное решение еще не принято, но этот шаг расценивается как формальность.

Как отмечает издание, переговоры о слиянии были тяжелыми с самого начала. Профсоюзы говорили об угрозе сокращения десятков тысяч рабочих мест, многие политики также высказывались критически о возможной сделке. Кроме того, в то время как глава Commerzbank Мартин Цильке выступал за слияние, глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг относился к сделке скептически.

В феврале министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что власти Германии озабочены будущим банковского сектора страны и ведут консультации с кредитными организациями, но слухи о слиянии Deutsche Bank и Commerzbank являются спекуляцией. Однако в марте 2019 года Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении сообщения СМИ о переговорах о возможном слиянии с другим крупным банком страны — Commerzbank.