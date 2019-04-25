Сбербанк запускает серию бизнес-форумов для предпринимателей, на которых будут даны советы по эффективному ведению бизнеса. Также эксперты проведут диагностику бизнеса двух предпринимателей, говорится в сообщении кредитной организации.

Главная задача бизнес-экспертов — предложить эффективные инструменты и варианты решений задач, с которыми ежедневно сталкиваются компании малого бизнеса.

Первым городом серии мероприятий стала Самара. В первом полугодии 2019-го бизнес-форумы проекта также пройдут в Казани, Красноярске и Омске. На осень запланировано еще три крупных форума.