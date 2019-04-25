Арбитражный суд Ярославской области определил взыскать с бывшего партнера банкира Анатолия Мотылева Валерия Дрелле 2 млрд рублей.

«Эти деньги будут взысканы в пользу компании «Сервис-Терминал» в качестве убытков», — говорится в определении суда, его копия, подлинность которой подтвердил участник процесса, есть у РБК.

Деньги будут взысканы по заявлению конкурсного управляющего компании ЗАО «Сервис-Терминал» Сергея Лисина. В определении арбитража также говорится, что в споре участвует Анатолий Мотылев в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. «Мотылев заявлен как участник процесса, это формальность, его права потенциально могут быть связаны со спором», — рассказал участник арбитражного процесса.

В январе прошлого года Валерий Дрелле был объявлен в федеральный розыск, сообщал «Коммерсантъ». В январе ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого Дрелле объявили в розыск. Также в международном розыске находится и Анатолий Мотылев. Он покинул Россию, после того как летом 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка. В настоящее время экс-банкир проживает в Великобритании, сообщал РБК.

В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у банков, принадлежавших Мотылеву, — Мосстройэкономбанка (М Банка), АМБ Банка, банка «Тульский промышленник», а также у ряда негосударственных пенсионных фондов, на счетах которых хранилось 50,6 млрд рублей. Тогда же СКР возбудил в отношении Мотылева и других лиц уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Речь в уголовном деле шла о махинациях с 1,25 млрд рублей в одной из подконтрольных ему финансовых структур — М Банке. Эти деньги были выведены из банка через счета фирм-однодневок, обналичены и похищены.

В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы Мотылева: квартиры и земельные участки в Одинцовском районе Московской области. В феврале 2018-го Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В сентябре того же года суд взыскал с Мотылева более 1 млрд рублей в пользу М Банка, а в ноябре — 33 млрд рублей в пользу другого его бывшего банка — «Российского Кредита».