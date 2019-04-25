Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у главы Минфина появится еще один заместитель. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До внесения изменений заместителей было десять.

«В пункте 6 постановления правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации»… слова «10 заместителей министра» заменить словами «11 заместителей министра», — говорится в документе.

В середине апреля стало известно, что ранее занимавший должность зампреда правления «Газпрома» Андрей Круглов может стать заместителем министра финансов РФ. Как сообщал глава Минфина Антон Силуанов, он будет заниматься вопросами взаимодействия по инвестициям с китайскими партнерами, взаимодействием с Евразийским экономическим союзом.