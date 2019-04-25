Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширяет линейку продукта «Мобильное предприятие» и запускает тариф Lite для малого бизнеса, говорится в сообщении компании.

С помощью Lite предприниматель может анализировать входящие звонки и контролировать эффективность сотрудников компании. В мессенджере приложения можно общаться с коллегами, вести общие проекты. Также в Lite есть «живая лента», которая позволяет отслеживать действия сотрудников и прослушивать запись разговоров в режиме реального времени.

Используя для разных кампаний разные номера телефонов и отслеживая количество поступивших по ним звонков, приложение позволяет выбрать эффективные рекламные каналы.

У приложения «Мобильное предприятие» есть бесплатный пробный период — 15 дней, после чего стоимость минимального пакета будет составлять 600 рублей для двух пользователей, включая НДС. С ростом собственной клиентской базы и бизнеса пользователи Lite смогут перейти на основную версию, сохранив все данные, настройки и контакты.