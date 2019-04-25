Платежная система QIWI запускает комплексную платформу для самозанятых и компаний, которые будут с ними работать. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новый сервис позволяет самозанятому встать на учет в ФНС и зарегистрировать свои онлайн- и офлайн-доходы. С помощью сервиса можно самостоятельно отправлять чеки покупателям — физическим и юридическим лицам. Регистрация в ФНС может осуществляться и с компьютера, и даже с мобильного. В скором времени пользователям будет доступна услуга автоматической регистрации налога для последующей оплаты. Кроме того, в планах компании — реализация функции автоплатежа налога со счета клиента в пользу ФНС. Все операции осуществляются внутри личного кабинета пользователя без перехода на сторонние ресурсы. Системой также могут воспользоваться уже зарегистрированные в приложении «Мой налог» клиенты.

Сервис также облегчит работу юридических лиц с самозанятыми. Для этого было реализовано решение для выплат физлицам на их кошельки или карты сторонних банков.

В дальнейшем в QIWI планируют масштабировать решение на группу компаний, в том числе и на «Рокетбанк».