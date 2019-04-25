Неактивными кошельками будут считаться те, с которых не совершаются операции в течение года подряд

Ряд крупных операторов электронных кошельков подписали меморандум об общих стандартах по обслуживанию неактивных кошельков. Об этом сообщает Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (ассоциация «Электронные деньги», АЭД).

В ассоциации отмечают, что за 20 лет существования электронных денег в России пользователи открыли более 100 млн электронных кошельков. При этом в процессе роста рынка появились неактивные кошельки, которые длительное время не использовались их владельцами.

«В подавляющем большинстве случаев это кошельки, владельцы которых перешли на использование других инструментов и, в силу незначительности остатков электронных денежных средств на них, не стали их выводить, — поясняют в АЭД. — По истечении длительного срока неактивности операторы начинают списывать с таких кошельков комиссии для покрытия операционных издержек аналогично плате за обслуживание платежных карт и прочих инструментов. Списание производится до обнуления остатка, образование клиентской задолженности по электронным кошелькам запрещено законом».

В 2019 году ведущие операторы электронных кошельков, представленные в ассоциации, при участии Банка России проанализировали проблему неактивных кошельков и организовали работу по оптимизации таких комиссий. Итогом стала разработка меморандума участников рынка в отношении взимания комиссий по неактивным электронным средствам платежа. Целью является унификация процессов взаимодействия участников рынка с потребителями финансовых услуг для защиты последних «от возможности неумышленной потери остатка в кошельках при сохранении акцента на платежную функцию кошельков».

Участники рынка нашли общий подход к неактивным электронным кошелькам Меморандум признает легитимными комиссии, взимаемые с неактивных кошельков, и устанавливает правила их взимания.

Согласно меморандуму, неактивными кошельками будут считаться те, с которых не совершаются операции в течение 12 месяцев подряд. Перед списанием комиссий операторы электронных денег будут должны предупредить клиента дважды — за месяц и за три дня до первого списания. Размер взимаемой комиссии не должен превышать 10 рублей в день, при этом оператор обязан информировать клиента о тарифах до принятия его на обслуживание. Обращения клиентов по вопросу списания комиссий с неактивных электронных кошельков будут рассматриваться оператором электронных денежных средств в течение 15 рабочих дней.

Меморандум вступит в силу с 1 октября 2019 года. Присоединение к нему является добровольным и доступно как для членов ассоциации, так и для иных организаций. По состоянию на 25 апреля 2019 года меморандум подписали НКО «Яндекс.Деньги», Киви Банк, WebMoney и РНКО «Единая касса».



В АЭД подчеркивают, что участники меморандума вправе устанавливать для потребителей более выгодные условия, чем предусмотрено документом.