«Опора России» предупредила о рисках неисполнения программы льготного финансирования малого и среднего бизнеса. Общественная организация в письме первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову обращает внимание на низкие объемы выдачи льготных кредитов и предлагает стимулировать их за счет снижения «порога входа» в программу для заемщиков и расширения перечня банков-участников.



В «Опоре России» отмечают, что с начала 2019 года было выдано лишь 40 млрд рублей льготных кредитов. При этом в программе заложен 1 трлн рублей в 2019-м и 10 трлн рублей до 2024 года.

Авторы письма предлагают снизить минимальную сумму льготного кредита с 3 млн до 500 тыс. рублей, аккредитовать максимально широкий перечень банков-участников, отменить пропорциональное ограничение 50/50 для инвестиционных и оборотных целей кредитования и существенно расширить перечень приоритетных отраслей, представители которых могут претендовать на льготную ставку.

Кроме того, «Опора России» призывает увеличить вознаграждение банков, прошедших в программу.

Программа льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства входит в нацпроект по поддержке МСП. По ней банки предоставляют бизнесу кредиты по льготной ставке — не более 8,5%. Недополученные доходы кредитных организаций правительство возмещает за счет субсидий. В программе участвуют 70 банков из 29 регионов.