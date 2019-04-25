Акционеры Московской биржи приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года 17,528 млрд рублей, или 7,7 рубля на акцию, в ходе годового собрания акционеров.

«Определить следующий размер дивидендов по акциям ПАО «Московская биржа»: 7,7 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Московская биржа» до уплаты налогов на доходы, полученные в качестве дивидендов», — сообщила решение акционеров представитель счетной комиссии.

По итогам 2017 года Мосбиржа выплатила финальные дивиденды в размере 5,47 рубля на акцию. С учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017-го в размере 5,67 млрд рублей (2,49 рубля на акцию) общий объем выплат за 2017 год составил 18,12 млрд рублей (7,96 рубля на одну акцию), или 89% чистой прибыли по МСФО.