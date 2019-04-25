Открыта регистрация участников на V Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, который состоится 9—11 октября в Сочи.

Пакет участия включает посещение всех мероприятий деловой программы форума, а также приглашение на прием Банка России.

Finopolis является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.



В 2018 году форум посетили 1,5 тыс. участников из 37 стран: представители российских и зарубежных компаний, эксперты и представители органов власти. Более 40 российских и зарубежных IT- и финтех-компаний, банков и платежных систем представили свои продукты в рамках форума.

Организатор Finopolis 2019 — Банк России при поддержке фонда «Росконгрес».

Подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте форума.

