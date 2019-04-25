Банк ВТБ реализовал проект по объединению банкоматных сетей с Саровбизнесбанком. Теперь держатели карт этих банков могут бесплатно снимать собственные средства в любом устройстве обеих сетей, сообщили в ВТБ и Саровбизнесбанке.

В настоящее время объединенная сеть ВТБ и Саровбизнесбанка включает более 15,5 тыс. устройств самообслуживания по всей России.

В ВТБ подчеркивают, что для банков объединение банкоматных сетей — «важный шаг в последовательном процессе объединения бизнеса». Напомним, в январе этого года ВТБ закрыл сделку по приобретению порядка 81% акций Саровбизнесбанка, который базируется в Нижегородской области. Сообщалось о намерении госбанка выкупить оставшуюся долю акций у миноритарных акционеров. Завершение интеграции планируется в 2020 году, когда Саровбизнесбанк перейдет под бренд ВТБ.



В четверг также стало известно об объединении банкоматных сетей Почта Банка и Запсибкомбанка. Эти банки также аффилированы с ВТБ, и их клиенты могут бесплатно снимать деньги в его банкоматах.

