Сбербанк рассматривает возможности расширения своего присутствия, в том числе физического, в странах Персидского залива. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев на международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

«Сейчас рынок исламских финансов движется к величине семь триллионов долларов. Из них почти половина — это государства Персидского залива... Один из вариантов, которые сейчас анализируются, — это расширение нашего присутствия именно в тот регион. Мы рассматриваем разные варианты и готовим их для рассмотрения у руководства Сбербанка», — сказал он.

Ганеев добавил, что банк изучает варианты как с физическим присутствием, так и без физического присутствия, а также все плюсы, минусы и риски для банка.

В свою очередь, советник зампреда правления Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде уточнил, в каком виде может быть выражено физическое присутствие банка.

«У нас сейчас со стороны руководства дана четкая директива рассчитать коэффициент эффективности. Нам нужно находиться там физически в качестве какого-то офиса представительства либо же какого-то инвестиционного подразделения. Либо же эффект будет от того, что мы будем, сидя в Москве, структурировать сделки согласно законодательству, скажем, Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас идет как раз расчет и построение бизнес-модели», — пояснил он.

Позже Ганеев отметил, что исследование рынка арабских стран может быть завершено во II квартале текущего года. При этом зампред банка не уточнил, какие именно страны рассматриваются.