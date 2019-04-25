Туристы в Крыму без проблем смогут расплачиваться банковскими картами, для этого дополнительно установят 5 тыс. платежных терминалов, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Один из крупнейших банков в Республике Крым — РНКБ к началу высокого туристского сезона дополнительно установит 5 тысяч платежных терминалов, а до конца года их число по всему Крыму увеличит до 25 тысяч. Туристы, приезжающие на отдых в Крым, без проблем смогут оплачивать счета в Крыму картами», — сказал Черняк.

По его словам, в республике уже зафиксирован рекорд по установке платежных терминалов. Кроме того, в начале этого года в Крыму запустили систему мобильных платежей MirPay платежной системы «Мир», предназначенную для бесконтактной оплаты со смартфонов.