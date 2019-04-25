Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывших подчиненных о хищении 14,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.



«Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, которые уклоняются от явки в суд», — сказал Куренной.

Дело в отношении Бородина было возбуждено в 2011 году. По данным МВД, Бородин в 2008-м создал ОПГ из руководителей и сотрудников банка, в течение двух лет они похищали вверенные им деньги, заключая фиктивные договоры о покупке и продаже валюты, получая разницу между курсами.

