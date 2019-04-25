Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области вынесло постановление в отношении Райффайзенбанка о наложении штрафа на общую сумму более 600 тыс. рублей по делам об административных правонарушениях. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Ранее в отношении «Райффайзена» было возбуждено два дела о нарушении федерального закона «О рекламе».



Московское областное УФАС признало банк нарушившим часть 7 статьи 5, части 1 и 3 статьи 28 закона «О рекламе» при распространении СМС-рекламы кредита без указания всех существенных условий, влияющих на его фактическую стоимость, а также без указания наименования лица, предоставляющего финансовую услугу, поясняется в релизе.