Группа QIWI планирует продолжить привлечение средств физических лиц, сообщили Банки.ру в пресс-службе компании.



«В долгосрочной перспективе, если будет принято стратегическое решение о масштабировании проекта, мы, конечно, будем наращивать клиентскую базу «Рокетбанка», вместе с клиентами будут расти и остатки на счетах», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что после покупки «Рокетбанка» Киви Банк вошел в топ-100 банков по объему вкладов физлиц. На 1 апреля 2019 года показатель составил 12,238 млрд рублей.

«Сейчас на клиентских остатках мы зарабатываем, в основном размещая средства в банках, на overnight, как и прочие клиентские средства. Сейчас мы находимся в процессе формирования стратегии как отдельных бизнес-направлений, так и группы в целом», — подчеркнули в пресс-службе.

В компании также сообщили, что долгосрочную стратегию развития «Рокетбанка» планируется представить инвесторам до конца этого года.