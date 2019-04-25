Из-за резкого оттока инвестиций микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн» вынуждена приостановить реальную работу, чтобы урегулировать ситуацию с клиентами. Об этом в письме в адрес Банки.ру сообщил гендиректор МФК Александр Шустов. По его словам, проблемы с выплатами средств инвесторам были спровоцированы ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов.

«Как только началось нагнетение паники вокруг ее имени и репутации, у «Мани Фанни Онлайн» стали возникать сложности, которые в первую очередь коснулись самих зачинателей интриг. Резкий и мощный отток инвестиций вынудил компанию на данный момент приостановить свою реальную работу, которая приносила весомую прибыль, для того, чтобы урегулировать ситуацию и устранить негативный фон», — написал Шустов. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Банки.ру.)

Он подчеркнул, что до того, как инвесторы подняли тему выплат на форуме Банки.ру, «Мани Фанни Онлайн» работала в обычном режиме и не испытывала проблем ни с выдачей займов, ни с возвратом инвестиций. Как замечает Шустов, ситуация на рынке вложений в МФО ухудшалась в июне прошлого года, а также в начале 2019-го — тогда закрылись несколько МФО. В этих условиях Александр Шустов, по его словам, вложил в «Мани Фанни Онлайн» 40 млн рублей.

В письме он призвал инвесторов дать компании время, чтобы та могла продолжить работу в штатном режиме.



Ранее участники форума Банки.ру сообщили о проблемах с досрочными выплатами средств, переданных по договорам займа. Пока нет информации о том, платит ли «Мани Фанни Онлайн» по договорам с истекшим сроком. Один из инвесторов МФК, чей договор истек 24 апреля, сообщил корреспонденту Банки.ру, что пока получил только проценты и ждет «тело» займа. Расчеты с ним компания обещала произвести до конца рабочей недели.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru

Банки.ру приводит полный текст письма гендиректора МФК «Мани Фанни Онлайн» Александра Шустова:

Весеннее обострение, или Как уничтожить компанию: методическое пособие

В июне 2018 года потерпела фиаско одна из крупнейших российских МФО «Домашние деньги». И уже в сентябре участники рынка начали испытывать на себе влияние этого события, которое выражалось, прежде всего, в резком оттоке инвестиций. Не стала исключением и «Мани Фанни Онлайн», которая вела активную работу, и где все было радужно и спокойно. Однако компания справилась. Чтобы не создавать панику и сложности для своих партнеров, мы начали в срочном порядке выдавать все причитающиеся суммы заемщикам — в общей сложности 1 миллиард 59 миллионов рублей за период с сентября 2018 до марта 2019 г. Но впереди были новые потрясения. Одна за другой были уничтожены 13 компаний. Но мы пережили и это. Уже с сентября 2018 года наша компания испытывала трудности с притоком инвестиций, а к началу 2019 года этот приток практически иссяк. Сегодня мы работаем исключительно на своей прибыли и за счет тех инвесторов, которые продолжают с нами сотрудничать. Зависимость от баннера на сайте banki.ru заставляла нас продолжать им пользоваться. Однако никакого толку от этого не было.

В январе 2019 года потерпели крах сразу две крупные российские МФО — Городская сберкасса и Брио Финанс. В связи с этим, как это всегда бывает, на рынке возникла еще большая волна беспокойства. К этому моменту мы уже смирились с отсутствием притока новых инвестиций и работали со старыми вложениями и собственными деньгами. Однако в этот момент некоторые инвесторы посчитали, что рынок МФО опасен сам по себе, и стали извлекать свои средства из компаний досрочно, включая «Мани Фанни Онлайн». По этой причине у нас произошел дисбаланс между средствами инвесторов, которые досрочно прекращали действие своих договоров, и средствами тех инвесторов, действие чьих договоров по сроку подошло к концу. Все это вкупе с тем, что многие инвесторы отказались продлевать договоры по причине «покупки квартиры» — именно так объяснили свое решение 90% инвесторов, что кажется весьма странным и забавным. :)

В феврале 2019 года я, генеральный директор «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов, вложил 40 миллионов рублей собственных средств в компанию. Единственной причиной этому послужило желание помочь тем инвесторам, которые решили досрочно забрать свои инвестиции, а также тем, срок действия чьих договоров подошел к концу. К сожалению, возвраты от заемщиков, которым мы выдавали средства, происходят не так быстро, как этого бы хотелось.

Далее последовал неожиданный (а, впрочем, ожидаемый поворот). На форуме banki.ru, канале banksta в Telegram и других ресурсах началось активное обсуждение ситуации, сложившейся вокруг компании «Мани Фанни Онлайн». Сами того не понимая, инвесторы начали создавать ненужную волну интриг. Вместо того, чтобы помочь компании — многолетнему партнеру, они начали паниковать, тем самым мешая ей работать.

Пока вокруг компании не было такого количества ненужного шума, она не испытывала ровным счетом никаких проблем ни с выдачей займов, ни с возвратом инвестиций. Имеющиеся денежные средства компания выдавала в качестве займов большому числу физических и юридических лиц. Как только началось нагнетение паники вокруг ее имени и репутации, у «Мани Фанни Онлайн» стали возникать сложности, которые в первую очередь коснулись самих зачинателей интриг. Резкий и мощный отток инвестиций вынудил компанию на данный момент приостановить свою реальную работу, которая приносила весомую прибыль, для того, чтобы урегулировать ситуацию и устранить негативный фон. Тем не менее, люди не могут остановиться и продолжают массовую истерию.

Все средства отныне оказались направлены на то, чтобы выплачивать причитающиеся суммы инвесторам, которые, поддавшись панике, стали досрочно прекращать действие своих договоров. Сделать это в один присест компания не в состоянии физически — большое количество средств все еще находятся у заемщиков. И их общая сумма превышает сумму инвестиций, которые подлежат возврату. Обращаем внимание, что ни одна компания в подобной ситуации не может этого сделать, даже самые крупные банки Швейцарии.

Сейчас перед участниками форума banki.ru и других интернет-площадок стоит выбор: прекратить ненужные интриги, обсуждения, дать компании прийти в себя и продолжить работу в штатном режиме; либо продолжать уничтожать ее, итогом чего будет никому не нужная практика, о которой вы все хорошо знаете.

Мой призыв к инвесторам — прекратить панику, которую они же сами и начали, набраться немного терпения и получить то, что они хотят. Все инвесторы — предприниматели, которые несут определенные риски. Однако в данном случае риски создаете вы сами. Я не хочу терпеть из-за этого убытки, думаю, в этом наши желания совпадают. Сегодня в наших общих интересах наладить нормальный ритм работы без перебоев и ненужных задержек. Мы намерены работать открыто и достойно. Давайте обеспечим этот процесс вместе.

Александр Шустов