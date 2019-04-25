Ситибанк в рамках развития функционала цифровых каналов запустил новую услугу — оформление задолженности по выписке в рассрочку, сообщает пресс-служба кредитной организации.

До запуска услуги клиенты могли погасить задолженность по кредитной карте следующими способами:

Погасить всю сумму задолженности полностью в течение 20 дней после выписки, воспользовавшись льготным периодом. Погасить часть задолженности, а остаток оплачивать частями или полностью в период следующей выписки. Погасить минимальный платеж (5%) и далее оплачивать задолженность ежемесячно минимальными платежами.

Новая услуга разработана для тех клиентов, которые предпочитают второй и третий способ погашения задолженности, замечают в банке.

«Оформив «Выписку в рассрочку», клиент имеет возможность перевести в рассрочку всю сумму задолженности. Предложение действует для клиентов, получивших соответствующее сообщение от банка в СМС или по электронной почте. Все условия доступны по ссылке в сообщении, которое отправляется клиенту после формирования выписки», — отмечается в релизе.

Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту не нужно оформлять никаких дополнительных документов. Сумму задолженности по выписке можно перевести в рассрочку полностью или частично (за исключением суммы минимального платежа и процентов, начисленных за операции по снятию наличных).

Возможность перевести сумму задолженности в рассрочку появляется у клиента после формирования ежемесячной выписки, это можно сделать за три клика:

Пройти по ссылке в СМС с предложением разместить выписку в рассрочку, которая ведет на специально созданный микросайт. Выбрать сумму и срок для размещения. Подтвердить оформление вводом одноразового пароля.

Предложение перевести сумму задолженности в рассрочку инициируется банком и действует 15 дней с даты формирования выписки. В месяце, который следует за месяцем оформления рассрочки, в выписке клиента отобразится сумма ежемесячного платежа по программе рассрочки. Она будет равной каждый месяц на протяжении всего срока рассрочки. При этом клиент может в любой момент погасить свой долг частично или полностью без дополнительных комиссий.