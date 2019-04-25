Суммы, которые запрашивают заемщики у микрофинансовых организаций (МФО), постепенно растут, свидетельствуют данные исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».



С начала прошлого года средняя запрошенная клиентами сервиса сумма займа выросла с 7,8 тыс. до 10,1 тыс. рублей, а рост за год (март 2018 года к марту-2019) составляет 31,4 процентного пункта.



По словам экспертов сервиса, рост уровня запросов связан не только с социально-экономическими факторами — инфляцией и ростом уровня номинальных доходов и расходов заемщиков. В пуле клиентов МФО со временем становится все больше молодежи. Например, среди желающих в 2018 году получить заем 53,5% заявителей оказались в возрасте до 30 лет.

«Молодежь — это представители наиболее потребительски активного поколения, с повышенным желанием тратить деньги здесь и сейчас. Увеличение доли таких клиентов в общем массиве влечет за собой и повышение совокупного уровня текущих финансовых запросов», — поясняют аналитики сервиса.

При этом эксперты компании обратили особое внимание на разницу в запросах новых и постоянных заемщиков МФО — у последних он меньше в 1,8 раза. По мнению аналитиков, тенденция свидетельствует о росте уровня финансовой грамотности клиентов в момент перехода в разряд постоянных клиентов МФО. Так, относительно скромные запросы повторных заемщиков связаны с более тщательным расчетом своей долговой нагрузки. А также — с заинтересованностью в неоднократном обращении в будущем к кредитору, поскольку клиенты МФО знают, что для получения следующего займа им нужно будет успешно погасить текущий.

«С учетом структуры клиентских пулов у крупных игроков, состоящей из 80% постоянных заемщиков, можно сделать вывод, что все выявленные тренды — свидетельство признания онлайн-займов проверенным и эффективным финансовым инструментом. Это важно, поскольку сегодня мы наблюдаем предпосылки полного ухода микрозаймов «до зарплаты» в онлайн-сегмент. Это произойдет через два-три года — но тогда уже средняя сумма, требующаяся и новым, и постоянным заемщикам, превысит 15 тысяч» — отметили специалисты сервиса.