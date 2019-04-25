Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Межрегионального Промышленно-Строительного Банка (МПСБ) без подтверждения, говорится в пресс-релизе агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruССС» с «негативным» прогнозом.



«Решение отозвать рейтинг без подтверждения связано с ожидаемой реорганизацией ПАО «КБ «МПСБ» в форме присоединения к АКБ «Актив Банк» (ПАО), а также отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в отношении ПАО «КБ «МПСБ», — поясняется в релизе агентства.