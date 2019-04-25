Власти Франции намерены снижать подоходный налог для занятых в экономике французов в ответ на требования, высказанные обществом. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов.

«Я не хочу повышения налогов, и я выступаю за то, чтобы снизить их для тех, кто работает, значительно уменьшив подоходный налог», — сказал Макрон. При этом глава государства не привел никаких данных о новых налоговых ставках.

Президент подчеркнул, что «налоги не должны снижаться за счет роста государственного долга, а следовательно, долга будущих поколений». «Для снижения налогов мы должны работать больше, поскольку во Франции сегодня работают меньше, чем в соседних странах», — подчеркнул Макрон.

Снижать государственные расходы Макрон предложил, «ликвидировав те комиссии и учреждения, которые не приносят никакой пользы». «А таких достаточно много», — считает президент.

Снижение подоходного налога, в первую очередь для низкооплачиваемых групп населения, является одним из главных требований движения «желтых жилетов», продолжающих акции протеста в стране на протяжении последних шести месяцев.

Макрон также выступил за увеличение периода выплаты взносов в пенсионные фонды.

«Надо больше работать, потому что мы живем дольше», — сказал глава государства. Он напомнил, что в настоящее время максимальный размер пенсии достигается работниками в 64 года. «Многие поэтому продолжают работать и после достижения минимального пенсионного возраста, который составляет 62 года», — сказал Макрон.

«Мы не собираемся менять законодательство в отношении пенсионного возраста, а предлагаем увеличивать продолжительность выплат, чтобы работающие могли работать дольше и сами определять, когда им выходить на пенсию», — отметил он. «Это решит проблему финансирования пенсионной системы, с которой сталкивается государство», — добавил Макрон.