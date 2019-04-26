Евразийский банк Казахстана, входящий в топ-10 страны по активам, стал участником Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, в банке информацию подтвердили.

«Действительно, АО «Евразийский банк» (Казахстан) подключился к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, договор с ЦБ уже подписан, мы ожидаем технического подключения», — сообщили в пресс-службе банка.

РБК направил запрос в ЦБ. Ранее директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что к СПФС подключились два банка, но не уточнила, что это за банки.

Первый зарубежный участник подключился к СПФС в ноябре 2018 года. Им стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку.

Евразийский банк Казахстана, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский Банк.

По мнению главы ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, СПФС привлекает нерезидентов, потому что она дешевле, чем SWIFT, а банки из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) часто взаимодействуют с российскими финансовыми организациями. При этом СПФС нужна банкам из ЕАЭС и для того, чтобы снизить риски и продолжить взаимодействие с российскими финансовыми организациями в случае отключения России от SWIFT, указывает он.

По мнению Прохорова, нерезиденты продолжат подключаться к российскому аналогу SWIFT, но это будут прежде всего банки из ЕАЭС, может быть, контрагенты из постсоветского пространства или турецкие банки.