Прогнозируют свои доходы и расходы более чем на год только 7% жителей России, показал опрос НПФ Сбербанка. Эксперты, опрошенные «Известиями» , считают, что причины как в исторической памяти о замороженных вкладах, дефолтах и реформах, так и в снижении реальных доходов и увеличении расходов на обязательные платежи.

Как показал опрос, свои доходы и расходы планируют почти три четверти россиян, большинство из них — только на короткие сроки. Так, 43% участников исследования составляют бюджет на ближайшие три месяца, 7% — на срок от четырех до шести месяцев, еще 17% — на полгода или год. Относительно долгосрочным планированием занимаются всего лишь 7% жителей страны: 4% — на один — три года вперед, 1% — на три — пять лет и 2% — на срок от пяти лет.

Порядка трети жителей крупных городов и административных центров прогнозируют свои доходы и расходы на срок от полугода, а 10% — на срок более года. Аналогичный показатель (10%) характерен и для более молодых людей в возрасте 25—35 лет, среди граждан постарше (35—55 лет) доля «долгосрочников» ниже — 6%.

При этом, несмотря на отсутствие у большинства граждан привычки к планированию на годы и десятилетия, две трети россиян задумывались об источниках дохода в пожилом возрасте. По мнению руководителя рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений Госдумы Дмитрия Скриванова, прошло недостаточно времени, чтобы люди забыли денежные реформы и кризисы, которые длительное время сопутствовали экономическим процессам в стране.

Как считает экономист Антон Табах, многие россияне до сих пор мыслят в категориях нестабильности доходов и расходов.

Стратегический координатор проекта Минфина по финансовой грамотности Анна Зеленцова считает, что есть и другие причины такого финансового поведения, например недостаточная финансовая грамотность и инфляционные ожидания.