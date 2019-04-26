Агентство по страхованию (АСВ) вкладов начинает выплаты возмещения вкладчикам Тройка-Д Банка. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Общая сумма выплат составит 7,7 млрд рублей.

Выплаты страхового возмещения начнутся 29 апреля 2019 года.

«Согласно реестру обязательств Тройка-Д Банка за выплатой страхового возмещения на сумму около 7,7 млрд рублей могут обратиться порядка 8,5 тыс. вкладчиков, в том числе около 40 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму 5,4 млн рублей, а также около 520 вкладчиков — юридических лиц (малые предприятия) на сумму 84 млн рублей», — говорится в сообщении.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Страховое возмещение будет выплачиваться в двух субъектах Российской Федерации: в Москве и Нижегородской области.