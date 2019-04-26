В процессе сопротивления тенденции к росту рынка индекс Мосбиржи нарисовал фигуры типа «привидение» и «котик»

Индекс Мосбиржи вернулся к снижению после достижения нескольких исторических максимумов в апреле. 23 апреля он практически приблизился к отметке 2 600 пунктов. Третий день подряд торги открываются в «красной зоне». Акции лидеров рынка — Сбербанка и «Роснефти» — дешевеют.

В пятницу, 26 апреля, с начала торгов индекс Мосбиржи потерял 0,21%. В процессе сопротивления тенденции к росту рынка, начавшейся с осени прошлого года, индекс нарисовал фигуры типа «привидение» и «котик», рассказала аналитик «Финама» Юлия Афанасьева. Она отмечает, что такая обстановка может сигнализировать о достаточно резком развороте восходящего тренда.

«Видимо, под угрозой тренд, после которого они родились, — от 25 декабря 2018 года (2 550 пунктов). На этом же уровне лежат и главные графические границы указанных фигур», — комментирует аналитик.

Тем не менее к масштабной коррекции готовиться рано. Хотя, как следует из заявления аналитика, она будет достаточно стремительной. Скорости возможной коррекции прибавит и наличие сопротивления от 2018 года.

«Остается надеяться, что обилие восходящих трендов разного порядка под поддержкой 2 550 пунктов немного сгладит движение», — отмечает Афанасьева.

Аналитик также предоставила редакции Банки.ру детали графика, где встречаются фигуры «котика» и «привидения».