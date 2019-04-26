Банк России установил официальные курсы валют с 27 апреля.

Курс доллара повысился на 2,59 копейки, составив 64,7053 рубля (64,6794 рубля на 26 апреля). Курс евро снизился на 2,29 копейки до 72,0882 рубля (72,1111 рубля на 26 апреля).

На валютных торгах Московской биржи утром в пятницу рубль падал в цене по отношению к доллару и евро. На 12:12 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 6 копеек и составил около 64,72 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 13 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,11 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,64—64,75 рубля за доллар и 71,99—72,15 рубля за евро.