Банк России видит возможность снижения ключевой ставки во II—III кварталах 2019 года, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, говорится в пресс-релизе регулятора.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки во II—III кварталах 2019 года», — указано в комментарии Банка России.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, а рост ВВП по итогам текущего года составит 1,2—1,7%. На заседании в пятницу Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. ЦБ аргументировал это тем, что инфляция начала замедляться в апреле, а краткосрочные проинфляционные риски снизились. Кроме того, виден эффект от двукратного повышения ставки в 2018 году.

«Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов», — указано в пресс-релизе.

Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 14 июня. Это будет опорное заседание по итогам II квартала. В III квартале решения по ключевой ставке будут приниматься 26 июля и 6 сентября 2019 года.