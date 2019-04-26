Сервис такси Uber Technologies Inc. в ходе первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже разместит 180 млн акций в ценовом диапазоне от 44 до 50 долларов за штуку, говорится в документе компании, опубликованном на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Таким образом, если компания разместит бумаги по 50 долларов за штуку, то она привлечет 9 млрд долларов. «Мы подали заявку на размещение наших обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом Uber», — говорится в сообщении компании.

Также Uber подтвердила появившиеся в пятницу в СМИ сообщения о том, что платежная система PayPal планирует инвестировать в Uber 500 млн долларов через закрытую подписку по цене IPO.

Кроме этого, компания раскрыла предварительные неаудированные финансовые результаты за I квартал 2019 года. Чистый убыток компании за указанный период составил от 1 млрд до 1,11 млрд долларов, а выручка — 3,04—3,1 млрд долларов. В I квартале 2018 года выручка компании составляла 2,584 млрд долларов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.