В числе самых экстравагантных инвестиций и роскошных покупок богатейших людей России оказались греческие острова, замок в Шотландии и гриб трюфель. Топ-десятку таких покупок выбрал журнал Forbes .

Так, второй номер российского Forbes Владимир Лисин (состояние в 21,3 млрд долларов) в 2005 году приобрел на севере Шотландии замок XVII века Aberuchill Castle. Он заплатил за имение 6,8 млн фунтов стерлингов (около 12 млн долларов). Раньше замком владели представители одного из старейших шотландских кланов — Кемпбеллы.

У совладельца Volga Group Геннадия Тимченко (состояние в 20,1 млрд долларов) есть собственная винодельня — «Усадьба Дивноморское», расположенная под Геленджиком в непосредственной близости от так называемого дворца Путина — комплекса зданий, которые, по словам петербургского предпринимателя Сергея Колесникова, якобы строились для президента РФ. По оценкам экспертов, стоимость винодельни может составлять 120—170 млн рублей.

В 2013 году глава «Интерроса» Владимир Потанин (состояние в 18,1 млрд долларов) купил в Нью-Йорке в ресторане Nello на Мэдисон-авеню крупнейший на тот момент в мире белый трюфель весом 4 фунта (1,8 кг) за 95 тыс. долларов. О покупке рассказал The New York Post владелец ресторана Нелло Балан.

Роман Абрамович, имеющий состояние в 12,4 млрд долларов, купил сразу четыре исторических особняка в Нью-Йорке, заплатив за них в 2017 году 100 млн долларов. Три дома на Манхэттене были после объединены в так называемый франкен-дом (Frankenmansion).

Глава «Реновы» Виктор Вексельберг (состояние в 11,5 млрд долларов) владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных работ Фаберже, в которую входят более 200 предметов. Он купил ее целиком в 2004 году у наследников Малкольма Форбса, сына основателя журнала Forbes, за два месяца до того, как коллекция должна была быть выставлена на торги Sotheby's. Эксперты оценивали ее стоимость в 100—120 млн долларов.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев (состояние в 17 млрд долларов) в 2013 году подарил дочери Екатерине два острова в Ионическом море, у западного побережья Греции — Скорпиос и Спарти. Продавцу — Афине Онассис Рыболовлев заплатил 100 млн долларов.

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко (состояние в 3,2 млрд долларов) в 2017 году приобрел устрично-мидиевую ферму «Южная цитадель» у мыса Идокопас под Геленджиком, где расположен так называемый дворец Путина. В распоряжении аквафермы — права пользования на 25 лет четырьмя участками акватории Черного моря общей площадью порядка 1 тыс. га.

Совладелец Тинькофф Банка Олег Тиньков (состояние в 2,2 млрд долларов) потратил более 100 млн евро на постройку яхты ледового класса SeaExplorer-77, которая нужна ему для экспедиций в труднодоступные и экзотические места. Два вертолета на борту позволят заниматься хели-ски, батискаф — исследовать морские глубины. Презентация яхты состоится в 2020 году на шоу в Монако.

Владелец S.P.I. Group, занимающейся производством водки, Юрий Шефлер (состояние в 1,6 млрд долларов) в 2015 году купил винокурню Señorío de Arínzano в Наварре, на северо-западе Испании, за 15 млн евро. Перед этим Шефлер купил долю в старейшем итальянском винном доме Tenute di Toscana, заплатив за 25,8% компании около 34 млн евро.

Владелец холдинга Finstar Олег Бойко (состояние в 1,2 млрд долларов) потратил несколько миллионов долларов на съемку сиквела «Город грехов — 2: Женщина, ради которой стоит убивать», став самым крупным частным инвестором фильма. Фильм вышел в прокат в 2014 году и при бюджете 65 млн долларов собрал 39,4 млн долларов.