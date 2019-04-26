Необходимо увеличить финансирование льготной ипотеки для молодых ученых, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу в ходе совещания о развитии кадрового потенциала в сфере науки в Московском физико-техническом институте.

Медведев отметил, что сейчас российские власти уделяют внимание не только зарплатам ученых, но и решению их жилищных проблем, в частности предоставляя жилищные сертификаты на получение льготной ипотеки.

«Сейчас эта программа реализуется, у нас с 2014 по 2018 год было выдано 900 сертификатов на общую сумму 1,6 миллиарда рублей», — сообщил он. По словам Медведева, работа в этом направлении должна продолжаться. Глава Кабмина предложил увеличить финансирование на эти цели.

«Надо посмотреть, я обращаюсь и к коллегам по правительству, естественно к Александру Михайловичу [Сергееву], президенту Российской академии наук, — давайте посмотрим, может быть, мы финансирование по этой статье увеличим. Мне кажется, это как раз в нынешних условиях абсолютно необходимо», — заявил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что система поддержки должна быть эффективной и оперативной, исключающей лишнюю бумажную волокиту, чтобы ученые смогли сосредоточиться на своей работе.