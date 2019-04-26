Действующая редакция Налогового кодекса РФ, которая включает части, разделы, главы, статьи, в целом устроена рационально и соответствует современным требованиям, а разработка новой редакции связана с необходимостью совершенствования его структуры и упрощения нумерации статей, сообщила пресс-служба Минфина России.

Правительство РФ в пятницу поручило Минфину до 24 мая представить в Кабинет министров предложения по подготовке новой редакции Налогового кодекса России.

«Существующая структура Налогового кодекса, которая включает части, разделы, главы, статьи, в целом устроена рационально и соответствует современным требованиям», — поясняет пресс-служба министерства. При этом в Минфине отмечают, что формирование кодекса осуществлялось поэтапно и обе его части, а также некоторые статьи устанавливались разными федеральными законами, поэтому нумерация его структурных единиц сейчас очень сложна — порой ее даже трудно произнести.

«Все это сильно осложняет законодательную технику и уменьшает удобство использования кодекса», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Поэтому было принято решение, что для совершенствования структуры и упрощения нумерации Налогового кодекса потребуется подготовка его новой редакции с использованием в ней многоуровневой нумерации», — пояснил Минфин.

«При подготовке новой редакции кодекса мы будем исходить из того, что она должна предусматривать урегулирование системы налогов, сборов и страховых взносов в России, планируемых на долгосрочную перспективу, исключая при этом нарушение целостности кодекса при последующем внесении в него существенных изменений», — говорится в сообщении.