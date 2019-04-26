Каракас возбуждает судебные процессы против банков, заблокировавших деньги Венесуэлы на сумму почти 5 млрд евро, сообщил журналистам министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

«Это воровство... Эти средства венесуэльцев, средства на здравоохранение, продукты питания, жилье. Мы возбуждаем судебные процессы в национальной юрисдикции стран, заблокировавших деньги», — сказал он.

Мадуро: в Банке Англии заморожены 80 тонн венесуэльского золота Мадуро также увязал «золотой вопрос» с конвоями международной гуманитарной помощи, от которой отказывается Каракас.

Он напомнил, что Банк Англии заблокировал 1,359 млрд долларов, что эквивалентно 1,192 млрд евро, Ситибанк — 196 млн евро, Nord Capital — 238 евро, португальский Novo Banco — 1,543 млрд евро, в японском Sumitomo — 415 млрд евро.

«Это почти пять миллиардов евро, и это наличные», — резюмировал Арреаса, добавив, что также были заблокированы активы дочерней компании PDVSA — Citgo.