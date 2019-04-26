«РЕСО-Гарантия» застраховала копию короны Российской империи стоимостью 1 млрд рублей. Копия короны стала одним из экспонатов выставки «Сокровища России», которая проходит в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба страховщика.



«Шедевр получил страховую защиту на время нахождения в городе — до 5 мая», — сообщил директор филиала «РЕСО-Гарантия» в Екатеринбурге, застраховавшего уникальное произведение ювелирного искусства, Иван Косьмин.

Специально для ценного экспоната, украшенного 11 тыс. бриллиантов, выделена отдельная комната с охраной.

Копия короны была воссоздана мастерами завода «Смоленские бриллианты» по заказу правительства РФ. Сейчас ювелирный шедевр путешествует по стране и уже экспонировался в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Оригинал украшения, который был создан в 1762 году специально перед коронацией Екатерины II, хранится в Гохране, в Московском Кремле.