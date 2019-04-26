Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ в иске бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о недействительности приказа Центробанка РФ о введении временной администрации по управлению кредитной организацией, говорится в материалах суда.

Ранее заявитель подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным приказа регулятора от 15 декабря 2017 года. Тогда ЦБ возложил на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком.

По мнению Ананьева, этот приказ не соответствует закону, а также нарушает права и законные интересы заявителя и банка в сфере предпринимательской деятельности.

Столичный арбитраж 6 июля 2018 года, а затем апелляционная и кассационная инстанции суда отклонили заявление Ананьева. Заявитель обжаловал эти судебные акты в ВС.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком 15 декабря 2017 года. В настоящее время банк передан в Росимущество, в нем сформированы органы управления. Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

