Банк России утвердил базовый стандарт для совершения страховыми брокерами операций на финрынке, говорится в пресс-релизе регулятора.

«Базовый стандарт стал результатом совместной работы Банка России и Ассоциации профессиональных страховых брокеров (саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей страховых брокеров), которая разрабатывала документ в соответствии с требованиями регулятора. Базовый стандарт обязателен для исполнения всеми страховыми брокерами», — отмечается в материалах, опубликованных 26 апреля на сайте ЦБ.

Базовый стандарт учитывает специфику деятельности страховых брокеров, которые могут выступать от имени страховщика и от имени клиентов — потребителей страховых услуг.

Документ устанавливает требования к порядку совершения брокерами операций, связанных с заключением, изменением, расторжением договоров страхования и урегулированием убытков в интересах клиента-страхователя и клиента-страховщика, а также к условиям и порядку приема денежных средств от страхователей в счет уплаты страховой премии.

Кроме того, стандарт регулирует вопросы осуществления брокерами консультационной деятельности. В частности, установлено, что при оказании консультационных услуг клиентам-страхователям брокер обязан разъяснить положения правил страхования, проекта договора страхования, включая специальные термины, в случае запроса клиента приводить примеры страхования похожих рисков на сходных условиях и судебной практики.

Базовый стандарт вступает в силу по истечении 180 дней со дня его публикации на сайте Банка России.