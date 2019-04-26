Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве завершили расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях у банка. В совершении многоэпизодных преступлений обвиняются девять участников преступной группы. Общая сумма похищенных средств составила 520 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.



«По версии следствия, 37-летний житель Москвы, имеющий познания в банковской сфере, разработал план создания и функционирования преступного сообщества, согласно которому привлек соучастников, а именно лиц, обладающих деловыми качествами и специальными познаниями в указанной сфере, имеющих навыки по организации процесса управления деятельностью кредитной организации, а также лиц, готовых номинально занимать в банке руководящие должности и принять на себя бремя уголовной ответственности за совершение другими членами преступного сообщества противоправных деяний», — говорится в сообщении ведомства.

В период своей деятельности участники преступной группы заключили в марте 2017 года договор уступки прав требования между одним из банков Москвы и подконтрольным соучастникам общества с ограниченной ответственностью о приобретении неликвидных имущественных прав требований. Во исполнение условий указанного договора 1 апреля 2017 года банк перечислил на расчетный счет общества, открытый в этом же банке, более 500 млн рублей, которые впоследствии путем обманных манипуляций фигуранты сняли со счета.

«Таким образом, ими совершено хищение денежных средств банка в особо крупном размере», — констатирует СК РФ.

Между тем в этот же период обвиняемые, используя незаконные схемы, присвоили еще свыше 20 млн рублей, принадлежащих банку.

В апреле 2017 года Банк России отозвал лицензию у этого банка, после чего следственные органы выявили членов преступного сообщества и их противоправную деятельность. По ходатайству следователя СК шести обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — не связанная с изоляцией от общества.

Участники преступного сообщества обвиняются в совершении многоэпизодных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере организованной группой), ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

«Несмотря на непризнание злоумышленниками вины, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

Ранее одна из участниц преступного сообщества признала вину в инкриминируемых деяниях на стадии следствия и заключила досудебное соглашение. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Кроме того, на сегодняшний день организатор преступного сообщества объявлен в международный розыск, заочно ему предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.