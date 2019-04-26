Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 26 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с контролировавших Интерактивный Банк лиц убытков в размере более 2,265 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.



«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, оплате и учету ценных бумаг без их фактического поступления, приобретению неликвидных ценных бумаг, причинившие банку ущерб», — говорится в сообщении агентства.



Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для взыскания убытков с руководства Интерактивного Банка.

Ответчиками по иску АСВ значатся девять человек: Андрей Гераськин, Андрей Бухтияров, Анжелика Булатчик, Олег Мамзер, Олег Гостев, Дмитрий Коноков, Екатерина Полонина, Михаил Батаев, Галина Жаботинская.

Банк России отозвал лицензию у Интерактивного Банка 26 апреля 2016 года. АСВ тогда оценило объем выплат в 2,1 млрд рублей. ЦБ в июне того же года сообщил об отрицательной разнице между активами и обязательствами Интерактивного Банка в размере почти 1,36 млрд рублей. В августе 2016-го банк признан банкротом.

