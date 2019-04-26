Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и другие страны согласны повысить добычу нефти.
«Говорил с Саудовской Аравией и другими о расширении потоков нефти. Все согласны», — написал Трамп в Twitter.
Ранее в пятницу Трамп, выступление которого транслировал телеканал CNN, заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть. Американский лидер не пояснил, когда и с кем именно из представителей организации или входящих в нее государств он говорил.
Трамп ранее неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти и воздержаться от мер по поддержанию цен на нее.