Россия вкладывает сотни миллиардов долларов в развитие инфраструктурных программ и осуществление национальных проектов. Выполнение этих проектов окажет позитивное влияние на весь Евразийский регион. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в субботу, выступая на форуме «Один пояс — один путь».

«Реализация намеченных нами [правительством РФ] долгосрочных задач в области инфраструктурного развития, несомненно, будет иметь большой синергетический эффект — и, я надеюсь, не только для нашей страны, но и всего Евразийского региона», — заявил он.

Президент отметил, что «в России в настоящее время осуществляются масштабные национальные проекты, которые охватывают ключевые для динамичного роста экономики направления». «И прежде всего мы вкладываем ресурсы в инфраструктурные программы. Речь идет о сотнях миллиардов долларов инвестиций», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что для укрепления связей между странами региона необходимо развитие транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры.