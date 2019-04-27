Ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным» может состояться летом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Прямая линия» летом будет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».



В прошлом году программа состоялась 7 июня.

