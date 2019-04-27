Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою вместе с Минфином, «ДОМ.РФ» и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, в частности с помощью субсидирования. Это следует из перечня поручений главы Кабмина по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», который опубликован на сайте правительства.

«Проработайте... и представьте в правительство Российской Федерации предложения по дополнительным мерам стимулирования спроса на строящееся жилье, в том числе за счет мероприятий по снижению ставки ипотечных кредитов, включая субсидирование», — говорится в документе. Уточняется, что предложения необходимо представить до 27 мая 2019 года.

Также Минстрою совместно с Миннихановым, который возглавляет профильную рабочую группу Госсовета, поручено разработать предложения по изменению законодательства для увеличения с года до двух лет срока, на который РФ в целях строительства жилья передает властям регионов свои полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и относительно которых принято соответствующее решение межведомственным коллегиальным органом. Эти предложения необходимо разработать до 31 мая, следует из документа.

Нацпроект «Жилье и городская среда» рассчитан на период 2019—2024 годов. Предполагается, что на него будет потрачено более 1 трлн рублей. Планируется, в частности, рост объема жилищного строительства в РФ до 120 млн кв. м в 2024 году, причем в этом году ставка по ипотеке должна стать ниже 8% (на 1 января 2019 года составляла 9,56%).